Россия – это ваша проблема, и только вам ее решать, – литовский волонтер о войне в Украине

Литовский волонтер Йонас Охман утверждает, что российская агрессия – это украинская проблема. По его мнению, Европа не готова пока поддержать Киев.

Охман заявил, что любой человек, который мало интересуется вопросами безопасности, начинает видеть, насколько сложен и геополитически напряжен конфликт между Украиной и Россией.

Кстати "Бомжи" в британской форме и кроссовках – литовский волонтер о ВСУ в 2014 году

Как будет реагировать Европа

Блогер вспомнил о конфликтах в Чечне, Грузии. Он утверждает, что людям на Западе трудно понять критичность ситуации, потому что это "очень далеко от их мира".

Не увидите ни одной официальной военной помощи со стороны Европы – даже "несмертельной". Европа не поставит ультиматумы России: "выходите из Украины, не то вы увидите",

– заявил литовец.

По его словам, Европа будет продолжать выражать свои глубокие беспокойства. Однако отдельные страны усилят свою поддержку, вероятно, в пределах НАТО.

Европа не воспринимает Россию как непосредственную угрозу

Блогер отметил, что значительная часть Европы не воспринимает Россию как непосредственную угрозу. Однако, по словам литовца, некоторые страны рассматривают Москву как возможность для достижения больших целей. Охман отметил, что следует работать с теми, кто может помогать и продолжать дипломатические переговоры.

Однако самое главное – нужно биться, несмотря ни на что. Друзья нужны в этой ситуации, но Россия – это ваша проблема и только вам ее решать. Я хочу, чтобы Украина и сами украинцы это понимали лучше,

– сказал блогер.

Охман думает, что украинцы не проявляют политической воли к борьбе. Блогер говорил о силах, которые живут советскими традициями и договариваются с олигархами. Также он вспомнил о демократических усилиях на фоне потерянных и невыполненных националистических требований.