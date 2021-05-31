Охман заявив, що будь-яка людина, яка мінімально цікавиться питаннями безпеки, починає бачити, наскільки складним та геополітично напруженим є конфлікт між Україною та Росією.

До речі "Бомжі" в британській формі та кросівках, – литовський волонтер про ЗСУ у 2014 році

Як реагуватиме Європа

Блогер згадав про конфлікти у Чечні, Грузії. Він стверджує, що людям на Заході важко зрозуміти критичність ситуації, бо це "дуже далеко від їхнього світу".

Не побачите жодної офіційної військової допомоги з боку Європи – навіть "несмертельної". Європа не поставить ультиматуми Росії: "виходьте з України, а то ви побачите",

– заявив литовець.

За його словами, Європа продовжуватиме висловлювати свої глибокі занепокоєння. Однак окремі країни посилять свою підтримку, ймовірно, в межах НАТО.

Європа не сприймає Росію як безпосередню загрозу

Блогер зазначив, що значна частина Європи не сприймає Росію як безпосередню загрозу. Натомість, за словами литовця, деякі країни розглядають Москву як можливість для досягнення більших цілей. Охман наголосив, що слід працювати з тими, хто може допомагати і продовжувати дипломатичні переговори.

Проте найголовніше – потрібно битися, незважаючи ні на що. Друзі потрібні у цій ситуації, але Росія – це ваша проблема і тільки вам її вирішувати. Я хочу, щоб Україна і самі українці, це розуміли краще,

– сказав блогер.

Охман думає, що українці не виявляють політичної волі до боротьби. Блогер говорив про сили, які живуть радянськими традиціями та домовляються з олігархами. Також він згадав про демократичні зусилля на тлі втрачених і невиконаних націоналістичних вимог.