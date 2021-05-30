Детальні роздуми про це вів виклав у своїй книзі про роботу в Україні "Донбаський Джаз". Охман додав, що в майбутньому він може перекласти її українською мовою.

Важливо Доба на Донбасі: окупанти 6 разів зривали "тишу"

Литовський волонтер зауважив, що дуже здивувався, коли вперше побачив українську армію у 2014 році.

Я служив у шведській армії, де ми були забезпечені всім на 110%. В Україні я побачив, вибачте, "бомжів" із поєднанням радянської зброї, британської форми, спортивного взуття та цивільних светрів. Святий Боже,

– сказав він.

Варто додати! Екскомандувач Збройних сил України Віктор Муженко раніше підтвердив, що станом на 2014 рік у східні області України були демілітаризовані.

На думку волонтера, зараз в українській армії залишається все ще дуже багато проблем. Він розповів, що працює із ЗСУ майже щодня.

"Чую різні точки зору від солдатів: добровольців, резервістів, контрактників. За цей час я зустрічав велику кількість відданих, кваліфікованих і дуже патріотично налаштованих українців у всіх підрозділах, на всіх рівнях управління та в дуже різних ситуаціях. Я можу сказати, що справжніх бійців не бракує", – підкреслив Йонас Охман.

Актуально На Донбасі бойовики обстріляли селище, ракета впала поруч з адмінбудівлею: фото

Як змінилися ЗСУ

За словами волонтера, наразі ЗСУ – це передусім армія, яка перебуває у стані війни, з багатьма проблемами:

тактичними,

технічними,

політично-стратегічними.

Також волонтеру незрозумілий "режим перемир'я", який діє на Донбасі, і в результаті якого продовжують гинути українські воїни.

Платити людям, які не реагують на ворожий вогонь, штрафувати тих, хто відповідає. Ми всі бачимо, як ця "чудова" ідея працює для "порятунку" життя українських солдатів. Мені б дуже хотілося знати, хто придумав цю "геніальну" ідею",

– підсумував Охман.

Зверніть увагу! Окупанти продовжують порушувати режим тиші, обстрілювати українських військових і вчиняти провокації. Не минає й тижня, аби Україна не втрачала когось зі своїх захисників через такі дії бойовиків. Лише від початку цього року на Донбасі вже загинули 44 українських військових.

Зауважимо, що Йонас Охман є засновником волонтерської організації BLUE/YELLOW, яка з 2014 року допомагає українській армії, зокрема збір коштів здійснюється в Литві та інших країнах Європи.