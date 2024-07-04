В российских тюрьмах казнили более 110 украинских пленных

В российских тюрьмах казнили более 110 украинских военных. Враги убили пленных в местах несвободы.

Руководитель департамента Офиса Генерального прокурора по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов рассказал, что говорится даже о той самой "Еленовке".

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Что рассказал чиновник об убийствах наших бойцов в плену

Генеральный прокурор Андрей Костин рассказывал, что прокуратура расследует 28 уголовных производств об убийстве оккупантами 62 украинских военнопленных.

Однако Юрий Белоусов уточнил, что 62 военных казнила Россия именно во время сдачи в плен.

Однако в целом у нас более 110 военных были казнены уже после сдачи в плен в местах несвободы,

– рассказал руководитель департамента.

Он пояснил, что в целом в России около 200 мест несвободы. Украина собирает доказательную базу и определяет места, где практика пыток наиболее распространена, отрабатывает информацию из разных источников.

"У нас есть отдельное подразделение, которое занимается именно этим направлением. Вопрос только времени, когда эти лица попадут в наши руки", – заявил Юрий Белоусов.

Как украинские следователи сотрудничают с МУС

Чиновник подтвердил, что украинские следователи работают вместе с Международным уголовным судом. В частности, суд полностью взаимодействует с национальной системой и этого не было раньше.

Ведь обычно МУС сам расследует преступления, когда нет национальной системы или она не хочет расследовать.

В Украине у них уникальный опыт. Есть национальная система, которая полноценно работает, и они в значительной степени могут опираться на то, что делаем мы. Таким образом МУС экономит свои ресурсы и гораздо быстрее проводит расследование,

– заявил чиновник.

Он пояснил, что в сотрудничестве с Международным уголовным судом будут разграничиваться по субъектам, которые привлечены к организации этой системы.

В частности, МУС возьмет себе высшее руководство, а Украина – чуть ниже и дальше. В частности, говорится и о высшем военно-политическом руководстве, руководителях учреждений, руководителях управлений, которые координируют эту деятельность, ФСБ или Федеральную службу исполнения наказаний и выше. Все это в поле зрения Киева.