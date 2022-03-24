Россия с конца марта снимает ограничения на пересечение границы с Казахстаном и Монголией

Россия с 30 марта снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с Казахстаном и Монголией. Ранее такие же ограничения были отменены на границе с Беларусью.

Об этом в четверг, 24 марта, сообщили в Кабмине РФ, передают российские СМИ.

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Ограничение пересечения сухопутной границы с Россией касается Казахстана и Монголии. Там заявляют, что ограничения снимают в связи с ослаблением ситуации с коронавирусом.

Напомним, что с 18 марта Россия сняла все ограничения на перемещение граждан из/в Беларусь. Такое решение начало действовать в рамках Союзного государства.

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