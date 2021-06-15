Верещук в эфире программы заявила, что НАТО должно меняться и пересмотреть свою политику в отношении России.

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Совет "слуги народа" Альянсу

Комментируя советы, которые Альянс дает Украине, нардеп отметила, что и ему есть над чем работать.

НАТО тоже должно меняться. До сегодняшнего дня роль и место России в их документах определяли как "конструктивный партнер". С 2010 года и до сих пор в концепции НАТО так и было записано,

– пояснила Верещук.

"Слуга народа" добавила, что меняться и совершенствоваться нужно всем.

Украина и НАТО: коротко о главном