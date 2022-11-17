Россия контролировала донецких боевиков во время сбития лайнера MH17, – суд Гааги
17 ноября 2022 , 15:16Читати новину українською
Гаагский суд признал, что Россия контролировала боевиков так называемой "ДНР" во время сбития лайнера МН17.
Об этом заявил судья Хендрик Стейнхаус во время оглашения решения суда, который проходил в судебном комплексе Схипхола. Детальнее рассказывает 24 канал.
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Россия контролировала боевиков при сбитии MH17
Начиная с середины мая 2014 года сложилась ситуация, когда Россия имела так называемый общий контроль на территории так называемой "ДНР",
– подчеркнул судья Хедрик Стейнхаус.