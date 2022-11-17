Россия контролировала донецких боевиков во время сбития лайнера MH17, – суд Гааги

Гаагский суд признал, что Россия контролировала боевиков так называемой "ДНР" во время сбития лайнера МН17.

Об этом заявил судья Хендрик Стейнхаус во время оглашения решения суда, который проходил в судебном комплексе Схипхола. Детальнее рассказывает 24 канал.

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Россия контролировала боевиков при сбитии MH17

Начиная с середины мая 2014 года сложилась ситуация, когда Россия имела так называемый общий контроль на территории так называемой "ДНР",

– подчеркнул судья Хедрик Стейнхаус.