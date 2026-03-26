Летом должны быть готовы к ударам, – политолог спрогнозировал, каким будет план Путина

Президент Украины Зеленский заявил, что Россия может начать атаковать системы водоснабжения. Путинский режим стремится создать максимально некомфортные условия для жизни украинцев, чтобы принудить наше государство к капитуляции.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу отметил политолог Валерий Дымов, подчеркнув, что Россия также будет давить, чтобы Украина не получала финансовой помощи от партнеров.

Какие цели для атак летом может выбрать враг?

Ранее американский президент Дональд Трамп говорил, что украинцы не переживут эту зиму, что Путин "любезно" согласился не бить по украинской энергетике на определенный период. То есть на Украину давят, чтобы она согласилась на "мирный план", который по сути означает для нее капитуляцию, на замену на нормальные условия жизни: с электричеством, отоплением, водоснабжением.

Как отметил политолог, политический режим, который хочет выжить, например в Иране, отходит от бомбардировки объектов энергообеспечения к угрозам атаковать опреснители воды. Ведь само население хотело бы прекратить то, что является угрозой его жизни.

"Так действует и Россия: "Соглашайтесь на планы капитуляции, если хотите перезимовать зиму", "Какая разница, кому принадлежит Запорожская АЭС, главное, что вы будете получать оттуда электроэнергию". Еще в 2022 году были очевидные удары по энергетике", – подчеркнул Дымов.

Украина пережила одну из самых тяжелых зим, несмотря на то, что не была полностью подготовлена к этому. Как отметил политолог, глядя на 2022, 2023, 2024 годы, власть надеялась, что и сезон 2025 – 2026 года удастся перезимовать, как в предыдущие годы, но в этом году ситуация была осложнена.

Удары по энергетике в 2022 году и этой зимой, как отметил политолог, совсем разные вещи. При минусовой температуре воздуха было сложно, но инфраструктура выжила. Он добавил, что в 2022-м разговоры об эвакуации из Киева были бы катастрофическими, потому что никто ни к чему не был готов ни на местном, ни на уровне центральной власти.

Теперь, когда Украина пережила одну из самых сложных зим, Россия будет бить по другим целям, которые обеспечивают жизнь больших городов. Дымов добавил, что кроме возможных ударов по системам водоснабжения, страна-агрессор может прибегнуть к обстрелам мусоросжигательных заводов.

Мусор летом является проблемой больших городов. Россия летом позапрошлого года била и по энергетике, потому что летом потребление электроэнергии для охлаждения имеет значение. Тогда нас принуждали к так называемому "энергетическому перемирию" на условиях Путина, чтобы мы не били по НПЗ,

– озвучил Дымов.

Комментируя заявление Зеленского о возможных намерениях России обстреливать украинские системы водоснабжения, политолог напомнил, что россияне, атакуя его родной Николаев в начале полномасштабной войны, уничтожали водопровод. По его словам, тогда не местные власти, а Дания помогла с помпами.

Россия считает свои удары ответом на атаки Украины, но это не так. Стоит вдаться в вопрос, кто начал войну? Украинская сторона лишь отвечает агрессору на его террор и бьет, в отличие от российской армии, не по родильным или жилым домам, а по тому, что питает агрессию – по НПЗ. Потому что эти нефтеперерабатывающие заводы приносят Кремлю деньги, которые тот направляет в свою военную машину.

"Бить по инфраструктурным объектам – это логика, тактика и "рациональная" политика террориста. Российская логика исходит из террора, бомбардировок, чтобы принуждать к капитуляции. У них тезис о так называемом ответе – это "не бейте и мы не будем бить". Они являются агрессором и нарушают международное право, а мы защищаемся. После того как они убивали детей в Мариуполе, мы имели право на все. Но мы этого не делали", – заметил Дымов.

Об экономических последствиях

Говоря об экономических последствиях, следует понимать, что защита системы водоснабжения или канализации, это расходы. Когда люди страдают от того, что у них нет электричества и воды, предприятия как минимум не производят, а тратят. Экономические последствия понятны – это убытки для государства, давление на бюджет и сложность полностью защитить эти объекты.

Поэтому системы ПВО, ПРО требуют серьезных вложений. Мы не можем прикрыть все инфраструктурные объекты. Нам надо готовиться к этому и не считать, что мы "проскочим" как в прошлых годах. Летом должны быть готовы к ударам – ставить помпы, делать резервные системы водоснабжения,

– подчеркнул Дымов.

Подытоживая, политолог отметил на том, что на фоне таких угроз, со стороны правительства должны быть конкретные действия, а не риторика и слова, что "все обеспечено". Он пояснил, что всем стоит готовиться к российскому террору, ведь война продолжается, враг ищет новые цели для поражений. Он отметил, что боевые действия будут продолжаться до победы, которая не может быть на условиях врага.

