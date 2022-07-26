Для чего россия лжет о "сорванной украинской операции" по угону российских самолетов

российские пропагандисты рвут глотку об "успехе" фсб. Как всегда в таких случаях, они пытаются скрыть безумный провал своих спецслужб.

российские пропагандисты решили поорать об "успехе фсб". Согласно их легенде, спецслужбы оккупантов сорвали операцию по угону их самолетов. Правда, лживость этой истории легко доказывается благодаря нотке абсурда, которую они не забывают добавлять в каждый свой фейк.

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Для чего россияне врут о Грозеве

российские пропагандисты придумали, что их ФСБ сорвали операцию, в ходе которой ВСУ должны были угнать российские самолеты. Конечно, не обошлось без помощи Запада: информацию для операции ВСУ предоставляли британская разведка и главный расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Расследователь уже опротестовал фейк россиян и сообщил, что не участвует ни в каких операциях спецслужб. Кроме того, именно из-за глупых ошибок россиян стали известны личности десятков контрразведчиков оккупантов.

россияне разозлились на Грозева из-за того, что он сообщил информацию о том, что войну против Украины готовили 120 офицеров из пятой службы ФСБ, также были привлечены 40 офицеров из гру. После столь безумного фиаско россияне решили навесить на Грозева ярлык "работника спецслужб" и заявлять, что вся информация, которую он озвучивает – это провокация британских разведчиков.

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