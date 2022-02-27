Россия лжет об оружии, которое использует на войне в Украине, – правозащитники

Правозащитники из Amnesty сообщили, что Россия лжет об оружии, которое использует на войне в Украине. Страна-оккупант цинично нападает на гражданские районы.

Также Россия наносит удары по объектам, которые охраняет международное гуманитарное право. В Amnesty заявили: российские власти лгут, что якобы используют только высокоточное оружие.

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Российские военные продемонстрировали вопиющее пренебрежение жизнями мирных людей, применив баллистические ракеты и другое оружие взрывного действия с широким радиусом поражения в густозаселенных районах,

– говорится в сообщении.

Россия цинично обстреливает украинские территории. В частности, враг трое суток бомбит город Киев. Среди погибших есть гражданские и дети.

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