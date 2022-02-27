Також Росія завдає удари по об'єктах, які охороняє міжнародне гуманітарне право. В Amnesty заявили: російська влада бреше, що начебто використовує лише високоточну зброю.

Зауважте Внаслідок масового обстрілу Києва снаряд росіян потрапив у захоронення радіоактивних речовин

Російські військові продемонстрували кричуще нехтування життями мирних людей, застосувавши балістичні ракети та іншу зброю вибухової дії з широким радіусом ураження у густозаселених районах,

– мовиться у повідомленні.

Росія цинічно обстрілює українські території. Зокрема, ворог три доби бомбардує місто Київ. Серед загиблих є цивільні та діти.

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