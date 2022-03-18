Россия массово распространяет фейки, что ВСУ бросают в бой "неподготовленных бойцов"

Российские фейкометы массово распространяют информацию, что ВСУ бросают в бой неподготовленных бойцов. Командование Сухопутных войск заявило, что это не соответствует действительности.

Главное доказательство тому, что этот фейк – высокие потери оккупантов от очень подготовленных рук и храбрых сердец украинских воинов.

Обратите внимание Мобилизация в Украине 2022: кого берут, а кто имеет право не идти в армию

Воевать по принципам "с одной трехлинейкой на троих", "оружие добудешь в бою" и "солдат не надо жалеть, бабы нарожают" всегда было и остается прерогативой вражеских сил.

Как происходит мобилизация в Украине

Командование Сухопутных войск ВСУ проводит мобилизацию взвешенно и грамотно. Руководящими документами запрещено призывать граждан, ранее не имевших опыта прохождения военной службы.

ВСУ ценит жизнь каждого украинца и отправляет в борьбу за Украину только с надлежащим вооружением и надлежащей подготовкой.

Желающими записаться в подразделения ВСУ, территориальной обороны, других военных формирований являются тысячи украинцев, у которых есть опыт боевых действий. У десятков тысяч нет такой возможности, поэтому они ждут своей очереди. Территориальные центры комплектования принимают на службу людей с соответствующей военной специальностью по мере того, как разворачиваются подразделения, все виды их обеспечения.

Как распространяются фейки

Информацию о "неподготовленных бойцах" чаще всего распространяют в комментариях в чатах и ​​социальных сетях фальшивые аккаунты, часто плохо подготовленные боты. Однако попадаются и материалы информационных агентств.

Основные признаки:

эмоциональность изложения;

невозможность идентификации автора текста;

подчеркнутая "украинскость";

применение штампов в стиле распятого мальчика, фраз типа "Обещали подготовку, отправили копать окопы, не стреляли вообще" и прочее.

Если возникли проблемы – сообщайте в ВСУ и Минобороны

Минобороны предупреждают, что из-за большого количества запросов и активной мобилизации ОТЦК и СП перегружены, поэтому могут возникать организационные проблемы. Поэтому просят в случае призыва ваших родных на военную службу без соответствующей подготовки или надлежащей экипировки сообщать Министерство обороны и руководство ВСУ.

В каждом индивидуальном случае будут реагировать по отдельности.