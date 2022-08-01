Однако такое развитие событий выгодно россии, которая хочет отвлечь внимание мира от вторжения в Украину. Об этом 24 каналу сказал посол Украины в Хорватии (2010-2017) и Боснии и Герцеговине (2011-2017) Александр Левченко.

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Почему военный конфликт выгоден россии

По мнению Левченко, провокации в регионе – дело рук кремля. Однако все делается тайно, никто в этом не признается.

россия мечтает разжечь какой-то конфликт на Балканах,

– подчеркнул он.

Очевидно, что для россиян разжигание конфликтов – классическая тактика. Левченко вспомнил, что прошлым летом была очень острая ситуация, российский посол и военный атташе даже приезжали на границу с Косово. Затем они пытались проводить провокации в Боснии и Герцеговине. А вот в Северной Македонии у них ничего не получилось, зато в Черногории внутренние стычки периодически вспыхивают.

Однако государству-агрессору нужна настоящая война с реальными убийствами. Но европейцы этого не допускают, НАТО внимательно следит за ситуацией. Кроме того, в Косово есть международный контингент, который сейчас находится в боевой готовности.

Посол подчеркнул, что провокации со стороны россии еще будут иметь место. "Они (россияне – 24 канал), к сожалению, люди очень "творческие", – подытожил он.

Конфликт между Сербией и Косово: что известно

Обострение между Сербией и частично признанной страной Косово, которую Белград считает своей территорией, не утихает. Вечером 31 июля в приграничных районах раздались выстрелы и сирены.

В минобороны Сербии заявили, что сербская армия пока не пересекала административную линию и "никак не входила на территорию Косово и Метохии". Косовская полиция была обвинена в подготовке военной операции против сербов.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что капитуляции не будет, а Сербия победит. В то же время он "молится о мире".

МИД Косово предупредило своих граждан, что пограничные пункты Брняк и Яринье временно закрыты из-за блокпостов. Следовательно, ехать в Сербию нужно через Северную Македонию.

В НАТО заявили, что KFOR готов вмешаться, если стабильность в стране окажется под угрозой.

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