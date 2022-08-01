Однак такий розвиток подій вигідний росії, яка хоче відвернути увагу світу від вторгнення в Україну. Про це 24 каналу сказав посол України в Хорватії (2010 – 2017) і Боснії та Герцеговині (2011 – 2017) Олександр Левченко.

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Чому військовий конфлікт вигідний росії

На думку Левченка, провокації у регіоні – справа рук кремля. Однак усе робиться таємно, у цьому ніхто не зізнається.

росія мріє розпалити якийсь конфлікт на Балканах,

– наголосив він.

Очевидно, що для росіян розпалювання конфліктів – класична тактика. Левченко згадав, що минулого літа була дуже гостра ситуація, російський посол та військовий аташе навіть приїздили на кордон з Косово. Потім вони намагалися здійснювати провокації у Боснії та Герцеговині. А ось у Північній Македонії у них нічого не вийшло, натомість у Чорногорії внутрішні сутички періодично спалахують.

Однак державі-агресорці потрібна справжня війна з реальними вбивствами. Але європейці цього не допускають, НАТО уважно слідкує за ситуацією. Крім того, у Косово є міжнародний контингент, який наразі перебуває у бойовій готовності.

Посол наголосив, що провокації з боку росії ще матимуть місце. "Вони (росіяни – 24 канал), на жаль, люди дуже "творчі", – підсумував він.

Конфлікт між Сербією та Косово: що відомо

Загострення між Сербією та частково визнаною країною Косово, яку Белград вважає своєю територією, не вщухає. Ввечері 31 липня у прикордонних районах пролунали постріли та сирени.

В міноборони Сербії заявили, що сербська армія поки не перетинала адміністративну лінію і "жодним чином не входила на територію Косова та Метохії". Косівську поліцію звинуватили у підготовці військової операції проти сербів.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що капітуляції не буде, а Сербія переможе. Водночас він "молиться за мир".

МЗС Косово попередило своїх громадян, що прикордонні пункти Брняк та Яріньє тимчасово закриті через блокпости. Відтак їхати до Сербії потрібно через Північну Македонію.

У НАТО заявили, що KFOR готово втрутитися, якщо стабільність у країні опиниться під загрозою.

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