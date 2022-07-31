За словами міноборони Сербії, наразі є багато дезінформації про ситуацю на кордоні з Косово.
До теми Загроза нової війни на Балканах: усе, що відомо про конфлікт Сербії та Косово
"Міністерство оборони повідомляє, що армія Сербії поки не перетинала адміністративну лінію і жодним чином не заходила на територію Косово і Метохії", – зазначили у міноборони.
Заява президента Сербії
Також до громадян звернувся президент Сербії Александр Вучич. Він заявив, що косівська поліція запланувала напад на сербув вночі 31 липня.