За словами міноборони Сербії, наразі є багато дезінформації про ситуацю на кордоні з Косово.

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"Міністерство оборони повідомляє, що армія Сербії поки не перетинала адміністративну лінію і жодним чином не заходила на територію Косово і Метохії", – зазначили у міноборони.

Заява президента Сербії

Також до громадян звернувся президент Сербії Александр Вучич. Він заявив, що косівська поліція запланувала напад на сербув вночі 31 липня.