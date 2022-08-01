Напруга довкола можливого військового конфлікту між Сербією та Косово продовжує зростати. Ніхто не може чітко передбачити, як розвиватимуться події.

Варте уваги Наполегливо рекомендуємо утриматися від відвідин Півдня Сербії, – МЗС про ситуацію в Косово

Пункти Брняк та Яріньє не працюють

У відомстві закликали громадянам, які перебувають у дорозі, використовувати інші прикордонні пункти для руху до отримання додаткової офіційної інформації.

Якщо ви вже в'їхали до Сербії, будь ласка, проїжджайте через Північну Македонію (прикордонний перехід Прешево), – йдеться у повідомленні.

Конфлікт Сербії та Косово: останні новини

Ситуація між Сербією та частково визнаною країною Косово, яку Белград вважає своєю територією, продовжує загострюватися. Ввечері 31 липня у прикордонних районах пролунали постріли та сирени. В міноборони Сербії заявили, що сербська армія поки не перетинала адміністративну лінію і нібито "жодним чином не входила на територію Косова та Метохії".

Поліція перекрила переходи між Косово та Сербією. Стягують військову техніку.

Напередодні президент Сербії Александр Вучич заявив, що косівська поліція начебто збирається вночі 31 липня почати військову операцію проти сербів. Він закликав світ зупинити Косово і подякував союзникам. Ймовірно, мовиться про росію.

Згодом він заявив, що капітуляції не буде, Сербія переможе, а він – молиться за мир. Вучич звинувачує в усьому режим Приштини, який "намагається скористатися настроями у світі, представляючи себе жертвою".

Міжнародні сили НАТО в Косово ретельно стежать за ситуацією. Якщо стабільність у країні опиниться під загрозою, KFOR втрутиться у конфлікт.

До теми – що відомо про можливу війну Сербії та Косова: дивіться відео