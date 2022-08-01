Напруга довкола можливого військового конфлікту між Сербією та Косово продовжує зростати. Ніхто не може чітко передбачити, як розвиватимуться події.
Варте уваги Наполегливо рекомендуємо утриматися від відвідин Півдня Сербії, – МЗС про ситуацію в Косово
Пункти Брняк та Яріньє не працюють
У відомстві закликали громадянам, які перебувають у дорозі, використовувати інші прикордонні пункти для руху до отримання додаткової офіційної інформації.
Якщо ви вже в'їхали до Сербії, будь ласка, проїжджайте через Північну Македонію (прикордонний перехід Прешево), – йдеться у повідомленні.
Конфлікт Сербії та Косово: останні новини
- Ситуація між Сербією та частково визнаною країною Косово, яку Белград вважає своєю територією, продовжує загострюватися. Ввечері 31 липня у прикордонних районах пролунали постріли та сирени. В міноборони Сербії заявили, що сербська армія поки не перетинала адміністративну лінію і нібито "жодним чином не входила на територію Косова та Метохії".
- Поліція перекрила переходи між Косово та Сербією. Стягують військову техніку.
- Напередодні президент Сербії Александр Вучич заявив, що косівська поліція начебто збирається вночі 31 липня почати військову операцію проти сербів. Він закликав світ зупинити Косово і подякував союзникам. Ймовірно, мовиться про росію.
- Згодом він заявив, що капітуляції не буде, Сербія переможе, а він – молиться за мир. Вучич звинувачує в усьому режим Приштини, який "намагається скористатися настроями у світі, представляючи себе жертвою".
- Міжнародні сили НАТО в Косово ретельно стежать за ситуацією. Якщо стабільність у країні опиниться під загрозою, KFOR втрутиться у конфлікт.
До теми – що відомо про можливу війну Сербії та Косова: дивіться відео