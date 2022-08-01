Про прибуття очільника держави до будівлі Генштабу повідомили місцеві ЗМІ. Там почалося засідання після якого президент і зробив заяву про загрозу нової війни, яка виникла на Балканах.
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Що сказав Вучич після засідання Генштабу Сербії
Президент передусім вкотре звинуватив у загостренні Косово. Мовляв, вони "благали міжнародних представників зробити все можливе", щоб зупинити назрівання конфлікту. Також він висловив подяку "всім, хто підтримав" Сербію. Ймовірно, мовилося про росію.
Напередодні в НАТО заявили, що Міжнародні сили з підтримки миру в Косові KFOR готові втрутитися у конфлікт Косово та Сербії. Керівник Генштабу Сербії зустрічався перед засіданням із головою KFOR. Також у мережі повідомляли, що росія вводить війська в Сербію.
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