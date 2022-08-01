Про прибуття очільника держави до будівлі Генштабу повідомили місцеві ЗМІ. Там почалося засідання після якого президент і зробив заяву про загрозу нової війни, яка виникла на Балканах.

Зауважте На нас чекає складний час – ми стикаємося з сербським націонал-шовінізмом – прем'єр Косово

Що сказав Вучич після засідання Генштабу Сербії

Президент передусім вкотре звинуватив у загостренні Косово. Мовляв, вони "благали міжнародних представників зробити все можливе", щоб зупинити назрівання конфлікту. Також він висловив подяку "всім, хто підтримав" Сербію. Ймовірно, мовилося про росію.

Напередодні в НАТО заявили, що Міжнародні сили з підтримки миру в Косові KFOR готові втрутитися у конфлікт Косово та Сербії. Керівник Генштабу Сербії зустрічався перед засіданням із головою KFOR. Також у мережі повідомляли, що росія вводить війська в Сербію.

Зверніть увагу! Посол США зустрівся з президентом і прем'єром Косово. Він просив відкласти на 30 днів імплементацію рішень щодо сербських номерних знаків і документів, яке спричинило напруженість на півночі Косово. Після опівночі стало відомо, що уряд Косово це зробив.

Детальніше – що відомо про конфлікт Сербії та Косово: дивіться відео