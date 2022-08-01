О прибытии главы государства в здание Генштаба сообщили местные СМИ. Там началось заседание после которого президент и сделал заявление об угрозе новой войны, возникшей на Балканах.
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Что сказал Вучич после заседания Генштаба Сербии
Президент в первую очередь обвинил в обострении Косово. Мол, они "умоляли международных представителей сделать все возможное", чтобы остановить назревание конфликта. Также он выразил благодарность "всем, кто поддержал" Сербию. Вероятно, говорилось о России.
Накануне в НАТО заявили, что Международные силы поддержки мира в Косово KFOR готовы вмешаться в конфликт Косово и Сербии. Руководитель Генштаба Сербии встречался перед заседанием с главой KFOR. Также в сети сообщали, что Россия вводит войска в Сербию.
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