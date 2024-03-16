В эфире 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан предположил, как кадровые изменения повлияют на ситуацию в Черном море. В разведке Британии сообщили, что первая задача Моисеева будет заключаться в стабилизации ситуации безопасности и внедрении изменений, которые должны привести к улучшению боеспособности черноморского флота страны-агрессора.

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Почему смена командования флота не поможет России сохранить корабли

По мнению военного эксперта, кадровые изменения командования военно-морских сил России абсолютно ничего не дадут. Дело в том, что есть такое понятие, как обстоятельство непреодолимой силы. Черное и Азовское моря – это закрытые водоемы. Летчики и моряки называют их умывальниками, ведь они имеют один вход и выход.

Ни новый, ни старый, ни один командующий с этим ничего не сделает,

– убежден Свитан.

Российский черноморский флот закрыт в этом водоеме и пока не будет уничтожен и затоплен, наши спецслужбы не успокоятся. Для этого Украина имеет уже более десятка средств поражения.

Сейчас россияне, как тараканы забились в бухты и не выходят, ведь понимают, что Силы обороны будут наносить удары пока полностью не затопят вражеский флот.

"Неважно, меняют ли они в этом борделе девочек или кровати, он все равно будет разогнан", – добавил военный эксперт.

Что известно о новом командующем ВМФ России

Алексей Моисеев родился в 1962 году. Сейчас новоназначенному командующему военно-морского флота России 62 года.

Моисеев, как и его предшественник адмирал Николай Евменов – подводник, был командиром стратегической подводной лодки К-407 "Новомосковск", с 2003 года начал карабкаться по карьерной лестнице с должности заместитель командира эскадры подводных лодок и уже в 2012 году стал уже командующим подводными силами северного флота, в 2020 году получил звание адмирала.

Моисеев с 2012 до 2016 года занимал должность командующего подводных сил северного флота, впоследствии его назначили начальником штаба северного флота. После этого стал заместителем начальника генерального штаба вооруженных сил страны-агрессора.

С мая 2018 года исполнял обязанности командующего черноморского флота, после чего был официально назначен на должность. В 2019 году Моисеев занял пост командующего северного флота ВМФ России.