Россия много лет не сможет изготавливать новые ракеты, но запасов имеет "еще много", – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, то, что касается поражения мирного населения и инфраструктуры ракетами далекого расстояния – для нас это опасная ситуация.

По его словам, у них еще достаточно ракет, хотя уже много использовали. Об этом Алексей Данилов сказал во время прямого эфира на телеканале Рада.

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Однако секретарь СНБО отметил, что у россиян почти нет возможности изготавливать новые. Ведь во всех ракетах обязательно были использованы те вещи, которые они покупали за рубежом.

С учетом того, что у них санкции. Возможность изготавливать современные ракеты в ближайшее время Россия потеряла на долгие годы. Но то, что у них уже есть, – будут использовать,

– отметил Алексей Данилов.

Он добавил, что у страны-агрессора еще есть запасы с советских времен, так называемые "Точки-У". Хотя раньше сообщали, что якобы они списаны и их нет в наличии.

"Когда они атаковали Краматорск, говорили, что их (ракет – 24 канал) нет. Это полная чушь. У них их, к сожалению, еще много и могут ими сделать много неприятностей", – добавил Алексей Данилов.

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