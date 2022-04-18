За його словами, в них ще є достатньо ракет, хоч вже багато й використали. Про це Олексій Данілов сказав під час прямого ефіру на телеканалі Рада.

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Проте секретар РНБО, що у росіян майже немає спроможності виробляти нові. Адже у всіх ракетах були обовʼязково використані ті речі, які вони купували закордоном.

З врахуванням того, що вони мають санкції. Можливість виготовляти сучасні ракети найближчим часом Росія втратила на довгі роки. Але те, що в них вже є, – будуть використовувати,

– зазначив Олексій Данілов.

Він додав, що країни-агресора ще є запаси з радянських часів, так звані "Точки-У". Хоч раніше повідомляли, що нібито вони списані та немає в наявності.

"Коли вони атакували Краматорськ, казали, що їх (ракет – 24 канал) немає. Це повна нісенітниця. У них їх, на жаль, ще до біса і можуть ними робити багато неприємностей", – додав Олексій Данілов.

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