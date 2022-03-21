Россия мобилизует мужчин в возрасте до 65 лет и студентов на Донбассе, – Денисова

На временно оккупированных территориях рашисты принудительно мобилизуют мужчин в возрасте до 65 лет. Кроме того, в ряды оккупационной армии активно привлекают студентов.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в телеграме. Она призвала мировое сообщество усилить санкционное давление на Россию с целью прекращения военных действий.

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Что известно о мобилизации на временно оккупированных территориях

По информации Денисовой, на временно оккупированных территориях Луганской области по местному телевидению объявлена мобилизация населения. С целью увеличения количества пушечного мяса, оккупанты увеличивают возрастной ценз "военнообязанных" до 65 лет.

К уничтожению украинцев также активно привлекают студентов – в частности, всех учеников Луганского железнодорожного техникума официально вызывают в учебное заведение для проведения "регистрации". Тем, кому уже исполнилось 18 лет, лично звонит директор училища.

Такая же ситуация в Луганском медицинском университете – объявлено об обязательном прибытии и "регистрации" студентов старших курсов. При этом "мобилизованным" выдают устаревшее снаряжение: экипировку образца 1974 года и защитные шлемы 1971 года выпуска.

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Принудительно "мобилизованные" боятся за свою жизнь

По информации Денисовой, среди личного состава распространяются слухи и панические настроения, вызванные большими потерями – на временно оккупированные территории постоянно прибывают тяжелораненые и грузы с телами.

На Луганский мясокомбинат привезли шестнадцать тел уничтоженных украинскими войсками "мобилизованных". Вместе с тем родным не сообщают никакой информации относительно места и обстоятельств гибели.

К слову, Денисова отметила, что принудительная мобилизация в псевдогосударственных квазиобразованиях, подконтрольных России, является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Статья строго запрещает оккупационным властям заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.

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