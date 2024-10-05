Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что на кадрах действительно выглядит так, что сбили дрон "Охотник". Эту версию рассматривают даже российские военные.

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Что известно о новейшем дроне

Техническое задание на создание "Охотника" дали еще в 2012 году. Россияне хотели создать нечто похожее на американский MQ-9 Reaperа. В конце января 2024 года было сообщение о том, что беспилотники заканчивают финальные испытания и скоро может начаться их серийное производство.

Началось ли оно – точно неизвестно, но говорилось о 3 – 5 прототипных единиц. Дрон довольно мощный, по крайней мере по характеристикам, которые анонсировали. Он может практически сутки находиться в воздухе, нести боевую нагрузку, сбрасывать как планирующие авиабомбы, так и неуправляемые авиабомбы и ракеты,

– рассказал Александр Мусиенко.

То есть говорится об ударно-разведывательном дроне, который может находиться на высоте до 10 километров и выполнять боевые задачи. Это довольно серьезное средство.

Если это "Охотник", а я склоняюсь именно к такому мнению, то это очень важная потеря для России. Если его сбили мы, тогда все понятно. Если россияне – возникает вопрос, почему самолет был так близко к дрону,

– отметил военный эксперт.

Как и кто мог сбить дрон

Если сбивали россияне, то их пилот точно видел и четко понимал по чему стреляет. Поэтому ошибка маловероятна, но это также одна из версий. Кроме этого можем предположить, что дрон потерял контроль и летел в сторону Украины. В таком случае наши войска получили бы доступ к технологиям, начали их изучать. Россия этого испугалась и сама сбила "Охотник".

Дрон мог выйти из-под контроля. Возможно, были опасения, что он вернется и, например, атаковать российский самолет или любую другую цель.

Скорее всего, дрон испытывали. По заявленным характеристикам его можно использовать как большое мощное средство радиоэлектронной борьбы, для того, чтобы подавлять работу ПВО. Возможно, россияне проводили эксперименты,

– предположил Мусиенко.

Почему объект оказался в 20 километрах от фронта

По этому поводу также существуют различные версии. Оккупанты могли испытывать, как дрон преодолевает ПВО, как далеко может зайти, создает ли препятствия. Более того, надо выяснить нес ли он на себе вооружение.

Он летел не очень низко, в отличие от штурмовиков Су-25. Они всегда летят низко, потому что заметны на радарах. Если ты залетаешь за линию боевого соприкосновения на 15 – 20 километров, то это полет в зоне риска, в зоне работы ПВО,

– рассказал Мусиенко.

Если бы это был Су-25, тогда почему он набрал такую высоту и летел дальше на запад, то есть вглубь украинской территории. А по поводу дрона, то подходит версия о проверке его возможностей. Например, обнаруживают ли его радары.

"Вторая версия говорит о том, что дрон просто начал терять контроль и лететь на украинскую территорию. Именно поэтому, мог быть сбит российским самолетом, хотя я не понимаю, почему исключили вариант, что это мог быть самолет наших Воздушных сил. Ведь мы говорим о подконтрольной Украине территории", – подытожил Александр Мусиенко.