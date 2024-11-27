Сообщает 24 Канал со ссылкой на Zeit. Каль также предупредил, что Москва будет пытаться ослабить единство НАТО еще до начала возможных военных действий.

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Каким может быть нападение Кремля на страны НАТО

Каль заявил, что Россия рассматривает возможность войны с Западом, а военная конфронтация становится для Кремля "возможным вариантом".

Он предполагает, что российские силы могут быть готовы к "нападению на Запад" с точки зрения личного состава и материальных средств к концу десятилетия.

При этом, по его словам, речь идет не о масштабном нападении на страны НАТО, а о локальных операциях, вроде захвата норвежского острова Шпицберген для "зачистки территории" или вторжения в Балтийские страны под предлогом защиты российских меньшинств.

Целью таких действий может быть разрушение коллективной безопасности, закрепленного в статье 5 Североатлантического договора, и раскол НАТО.

Каль также отметил, что, по оценкам немецкой разведки, в российском руководстве существуют сомнения относительно того, "останется ли в силе обязательство оказывать помощь по статье 5 в чрезвычайных ситуациях".

Если такие взгляды возобладают в российском руководстве, риск военного конфликта в ближайшие годы также возрастет,

– добавил он.

Глава немецкой разведки отметил, что Россия будет пытаться ослабить единство НАТО еще до потенциального начала войны, в частности через попытки привлечь на свою сторону отдельные страны-члены Альянса. По его словам, Владимир Путин будет испытывать "красные линии" Запада и прибегать к дальнейшей эскалации.