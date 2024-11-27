Повідомляє 24 Канал із посиланням на Zeit. Каль також попередив, що Москва намагатиметься послабити єдність НАТО ще до початку можливих військових дій.

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Яким може бути напад Кремля на країни НАТО

Каль заявив, що Росія розглядає можливість війни із Заходом, а військова конфронтація стає для Кремля "можливим варіантом".

Він припускає, що російські сили можуть бути готові до "нападу на Захід" з погляду особового складу і матеріальних засобів до кінця десятиліття.

При цьому, за його словами, йдеться не про масштабний напад на країни НАТО, а про локальні операції, як-от захоплення норвезького острова Шпіцберген для "зачистки території" чи вторгнення в Балтійські країни під приводом захисту російських меншин.

Метою таких дій може бути руйнування колективної безпеки, закріпленого в статті 5 Північноатлантичного договору, та розкол НАТО.

Каль також зазначив, що, за оцінками німецької розвідки, у російському керівництві існують сумніви щодо того, "чи залишиться в силі зобов'язання надавати допомогу за статтею 5 в надзвичайних ситуаціях".

Якщо такі погляди візьмуть гору в російському керівництві, ризик військового конфлікту в найближчі роки також зросте,

– додав він.

Очільник німецької розвідки зазначив, що Росія намагатиметься послабити єдність НАТО ще до потенційного початку війни, зокрема через спроби залучити на свій бік окремі країни-члени Альянсу. За його словами, Владімір Путін буде випробовувати "червоні лінії" Заходу та вдаватися до подальшої ескалації.