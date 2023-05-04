Помощник генерального секретаря по разведке и безопасности Дэвид Каттлер предположил, что Россия может нацелиться на подводные кабели и критически важные объекты инфраструктуры Запада, чтобы получить рычаги давления на страны, поставляющие Украине оружие.

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Россия активно занимается картографированием критической инфраструктуры союзников как на суше, так и на морском дне, эти усилия поддерживаются российскими военными и гражданскими разведывательными службами.

– отметил Каттлер.

Почему этого нельзя допустить

На эти подводные кабели приходится 95% интернет-коммуникаций. Также через них каждый день проходят финансовые транзакции на сумму около 10 триллионов долларов.

Каттлер также указал на военную стратегию России, предусматривающую скорейшее уничтожение жизненно важной инфраструктуры на ранних стадиях конфликта.

Россия пытается уничтожить критическую инфраструктуру не только Украины

Эту тактику российская армия пытается применить в Украине. По его словам, намерения Москвы курирует программа подводной разведки министерства обороны России.

По мнению Каттлера, хотя Китай также проявляет активность в Атлантике, он больше заинтересован в покупке инфраструктуры, чем в определении уязвимых мест.

НАТО уже принимает соответствующие меры

Отмечается, что недавно НАТО создала группу координации подводной инфраструктуры, которую возглавил генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вирманн. Группа будет работать над тем, чтобы "идентифицировать подозрительное поведение поблизости или критически важные подводные кабели".

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