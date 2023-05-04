Помічник генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки Девід Каттлер припустив, що Росія може націлитись на підводні кабелі та критично важливі об'єкти інфраструктури Заходу, щоб отримати важелі тиску на ті країни, які постачають Україні зброю.

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Росія активно займається картографуванням критичної інфраструктури союзників як на суші, так і на морському дні, ці зусилля підтримуються російськими військовими та цивільними розвідувальними службами,

– зазначив Каттлер.

Чому цього не можна допустити

На ці підводні кабелі припадає 95% інтернет-комунікацій. Також через них щодня проходять фінансові транзакції на суму близько 10 трильйонів доларів.

Каттлер також вказав на військову стратегію Росії, яка передбачає швидке знищення життєво важливої інфраструктури на ранніх стадіях конфлікту.

Росія намагається знищити критичну інфраструктуру не лише України

Цю тактику російська армія намагається застосувати в Україні. З його слів, наміри Москви курує програма підводної розвідки міністерства оборони Росії.

На думку Каттлера, хоча Китай також виявляє активність в Атлантиці, він більше зацікавлений у покупці інфраструктури, ніж у процесі визначення вразливих місць.

НАТО уже приймає відповідні заходи

Зазначають, що нещодавно НАТО створила групу координації підводної інфраструктури, яку очолив генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вірманн. Група працюватиме над тим, щоб "ідентифікувати підозрілу поведінку поблизу або над критично важливими підводними кабелями".

Зверніть увагу! За тиждень до вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у вересні 2022 року, Балтійський флот ВМС Росії проводив масштабні маневри, які могли бути прикриттям для диверсії.