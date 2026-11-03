Россия может дожидаться морозов для наступления на Запорожье: Тимочко назвал главное препятствие

Российские войска не отказываются от планов продвижения в направлении Запорожья, однако в настоящее время сталкиваются с серьезными трудностями при проведении масштабных наступательных операций. Погодные условия, проблемы с логистикой и украинская оборона существенно ограничивают возможности оккупантов.

Военнослужащий ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, что больше всего сдерживает россиян от попыток форсировать Днепр и прорваться к Запорожью. Он также предположил, при каких условиях противник может активизировать наступательные действия.

Путин готов жертвовать солдатами ради прорыва

Россияне могут рассматривать возможность форсирования Днепра в районе Каховского водохранилища или Антоновского моста. Однако Тимочко убежден, что главным препятствием для противника остаются не ширина реки или нехватка плавсредств, а Силы обороны Украины.

Военнослужащий подчеркнул, что Владимир Путин вряд ли будет обращать внимание на потери личного состава, если увидит реальную возможность достичь военного результата.

Путин, если бы знал, что это принесет успех, сделал бы из российских солдат живую или мертвую плотину длиной в десять километров. То, что у российских войск нет плавсредств, его меньше всего беспокоило бы,

– отметил Тимочко.

Еще в 2024 году россияне создавали подразделение речных катеров, часть которых удалось уничтожить. По оценке Тимочко, эта инициатива не оправдала ожиданий, ведь серьезных боевых операций с использованием такого подразделения противник до сих пор не проводил.

В то же время российское командование давно определило Запорожское направление как одно из важных для наступления. Попытки прорвать украинскую оборону вблизи Орехова и Гуляйполя были связаны с намерениями дальнейшего продвижения к областному центру, а это направление лично курировал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

Оккупанты могут ждать заморозков и туманов

Сейчас у россиян нет достаточных возможностей для одновременного проведения нескольких больших наступательных операций. Их подразделения понесли значительные потери на Лиманском направлении, не добились быстрого результата вблизи Константиновки и продолжают сосредотачивать значительные силы в направлении Доброполья.

Дополнительные трудности создает погода. Размокшие поля и рыхлый грунт затрудняют передвижение войск и техники, поэтому Тимочко не уверен, что россияне попытаются массированно наступать на Запорожье в ближайшее время.

Скорее всего, они будут ждать более благоприятной погоды: заморозков или возможности передвигаться более скрытно, когда будут длительные туманы и более твердый грунт,

– предположил военнослужащий.

Другим вариантом для оккупантов может стать улучшение снабжения войск. Однако на юге и юго-востоке Украины российская логистика остается уязвимой, а для успешного наступления противнику необходимы защищенные тылы, резервы и стабильная доставка боеприпасов.

Тимочко также обратил внимание на удары россиян управляемыми авиабомбами и дронами по Запорожью. Они представляют серьезную угрозу для города, но не подтверждают заявления Путина о приближении российских войск на четыре километра: по оценке военнослужащего, фактическое расстояние значительно больше.

Тимочко о планах России в Запорожье: смотрите видео