Росія може чекати морозів для наступу на Запоріжжя: Тимочко назвав головну перешкоду

Військовослужбовець ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, що найбільше стримує росіян від спроб форсувати Дніпро та прорватися до Запоріжжя. Він також припустив, за яких умов противник може активізувати наступальні дії.

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Путін готовий жертвувати солдатами заради прориву

Росіяни можуть розглядати можливість форсування Дніпра поблизу Каховського водосховища або Антонівського мосту. Однак Тимочко переконаний, що головною перешкодою для противника залишаються не ширина річки чи нестача плавзасобів, а Сили оборони України.

Військовослужбовець наголосив, що Володимир Путін навряд чи зважатиме на втрати особового складу, якщо побачить реальну можливість досягти військового результату.

Путін, якби знав, що це дасть успіх, зробив би з російських солдатів живу чи мертву греблю на десять кілометрів. Те, що російські війська не мають плавзасобів, його найменше хвилювало б– зазначив Тимочко.

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Ще у 2024 році росіяни створювали підрозділ річкових катерів, частину яких вдалося знищити. За оцінкою Тимочка, ця ініціатива не виправдала очікувань, адже серйозних бойових операцій із використанням такого підрозділу противник досі не проводив.

Водночас російське командування давно визначило Запорізький напрямок одним із важливих для наступу. Спроби прорвати українську оборону поблизу Оріхова та Гуляйполя були пов'язані з намірами подальшого просування до обласного центру, а цей напрямок особисто курував начальник російського Генштабу Валерій Герасимов.

Окупанти можуть чекати заморозків і туманів

Зараз росіяни не мають достатніх можливостей для одночасного проведення кількох великих наступальних операцій. Їхні підрозділи зазнали значних втрат на Лиманському напрямку, не досягли швидкого результату поблизу Костянтинівки та продовжують зосереджувати значні сили в напрямку Добропілля.

Додаткові труднощі створює погода. Розмоклі поля та нестійкий ґрунт ускладнюють пересування військ і техніки, тому Тимочко не впевнений, що росіяни спробують масштабно наступати на Запоріжжя найближчим часом.

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Найімовірніше, вони чекатимуть сприятливішої погоди: заморозків або можливості більш приховано пересуватися, коли будуть тривалі тумани й твердіший ґрунт– припустив військовослужбовець.

Іншим варіантом для окупантів може стати покращення постачання військ. Проте на півдні та південному сході України російська логістика залишається вразливою, а для успішного наступу противнику необхідні захищені тили, резерви та стабільне підвезення боєприпасів.

Тимочко також звернув увагу на удари росіян керованими авіабомбами та дронами по Запоріжжю. Вони становлять серйозну загрозу для міста, але не підтверджують заяв Путіна про наближення російських військ на чотири кілометри: за оцінкою військовослужбовця, фактична відстань значно більша.

Тимочко про плани Росії на Запоріжжі: дивіться відео