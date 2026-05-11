В одной из западных областей призывают быть внимательными к тревогам ближайшие 3 дня

Несмотря на формальное действие "перемирия", украинцы понимают, что россияне коварны. И могут готовить новую атаку.

Вероятно, речь идет об очередном массированном ударе по Украине. Предупреждение озвучил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Смотрите также Действует ли перемирие, объявленное между Украиной и Россией: хронология событий и важнейшие заявления

Что известно о возможной новой атаке по Украине?

Мэр Ивано-Франковска предупредил о возможных угрозах.

Реагируем ближайшие 3 суток на тревоги! Есть опасность!

– написал он.

Руководительница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук пока не информировала о возможных опасностях. Чиновница тоже пишет об угрозах для области.

Следует сказать, что мэр Ивано-Франковска время от времени делает такие сообщения. Впрочем, он не раскрывает своих источников и не указывает, откуда у него эта информация.

Воздушные силы пока не приводили соответствующие данные. Телеграмм-канал "Николаевский Ванек", который часто предупреждает о действиях россиян, 8 мая предположил, что враг может накопить "Шахеды" во время "перемирия", чтобы запустить их вдвое больше.

Владимир Зеленский тоже пока не публиковал имеющуюся информацию о возможных угрозах. Президент часто ссылается на данные разведки и обращается к украинцам.

Почему Марцинкив может иметь в виду массированную атаку?

Ивано-Франковск достаточно далеко от России, а потому этот город и область обстреливают преимущественно во время комбинированных ударов по Украине.

Однако россияне время от времени запускают "Шахеды" по Западу Украины днем – в том числе и по Прикарпатью. Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала предположил, для чего такая новая тактика. Во-первых, возможно, Киев защищен надежнее, поэтому беспилотники обходят столицу. Во-вторых, враг давит на гражданских и пытается остановить работу бизнеса и экономики в целом.

Военный эксперт Владислав Селезнев тоже поговорил с 24 Каналом. По его мнению, оккупанты ищут нетипичные маршруты для своих БПЛА. И проверяет эффективность нашей системы ПВО, атакуя энергетические, коммуникационные и инфраструктурные объекты в глубоком тылу.

Сколько ракет могла накопить Россия?

6 мая в ГУР озвучили такие цифры: на апрель 2026 года у россиян было до 200 ракет "Искандер-М", до 110 ракет "Искандер-К", до 100 ракет "Кинжал", до 460 ракет "Калибр", до 690 ракет "Оникс", до 120 ракет "X-101", до 350 ракет "X-22/32" и до 230 ракет "Циркон".

За месяц Россия может изготовить до 60 ракет "Искандер-М", до 10 ракет "Искандер-К", до 10 "Кинжалов" и до 25 "Калибров". Захватчики пытаются увеличить свои производственные мощности.