Об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он добавил, что сейчас оккупанты накапливают ресурсы, передает 24 Канал.

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Враг накапливает ресурсы

В Воздушных силах заметили, что сейчас оккупанты накапливают ресурсы для будущих массированных атак по территории Украины. По словам Евлаша, Россия может нанести удар после того, как проведет подготовку, разведку и анализ тех действий, которые сейчас происходят.

Конечно, что мы не исключаем мощные массированные атаки от врага, поскольку сейчас мы видим, что у противника определенный такой перерыв. Он изучает нашу обстановку, где именно расположена ПВО, использует складки рельефа, местности, русла рек, где он может передвигаться незамеченным для наших сил. Мы готовы отражать (атаки – 24 Канал), перезаряжаемся, перемещаемся,

– подчеркнул Евлаш.

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