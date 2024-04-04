Об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он добавил, что сейчас оккупанты накапливают ресурсы, передает 24 Канал.
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Враг накапливает ресурсы
В Воздушных силах заметили, что сейчас оккупанты накапливают ресурсы для будущих массированных атак по территории Украины. По словам Евлаша, Россия может нанести удар после того, как проведет подготовку, разведку и анализ тех действий, которые сейчас происходят.
Конечно, что мы не исключаем мощные массированные атаки от врага, поскольку сейчас мы видим, что у противника определенный такой перерыв. Он изучает нашу обстановку, где именно расположена ПВО, использует складки рельефа, местности, русла рек, где он может передвигаться незамеченным для наших сил. Мы готовы отражать (атаки – 24 Канал), перезаряжаемся, перемещаемся,
– подчеркнул Евлаш.
Россия может готовиться к ударам "Калибрами"
- На днях глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что во время будущих атак враг может использовать не крылатые ракеты Х-101/555, а "Калибры". Он пояснил, что у врага существенно сократились запасы ракет для стратегической авиации, поэтому враг может вернуться к крылатым ракетам морского базирования.
- В то же время журналисты Defence Express добавляют, что враг мог накопить от 245 до 285 крылатых ракет типа "Калибр". Поскольку враг с июля 2023 года не использовал это вооружение для атак, за исключением единичных пусков в январе – феврале 2024 года. Журналисты также добавили, что оккупанты могли производить от 20 до 35 "Калибров" в месяц.
- Журналисты также добавили, что одновременно враг может запустить до 60 ракет типа "Калибр". В целом Черноморский флот врага имеет 9 ракетоносителей для "Калибров".
- В то же время, вряд ли вывести в море сразу 9 ракетоносителей, чтобы одновременно запустить около 60 ракет. Журналисты Defence Express отмечают, о такой сценарий маловероятен.