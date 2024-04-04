Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. Він додав, що нині окупанти накопичують ресурси, передає 24 Канал.

До теми Загроза нових ударів Росії: Повітряні сили розповіли, чи готові до масованих атак

Ворог накопичує ресурси

У Повітряних силах зауважили, що нині окупанти накопичують ресурси для майбутніх масованих атак по території України. За словами Євлаша, Росія може завдати удару після того, як проведе підготовку, розвідку та аналіз тих дій, які зараз відбуваються.

Звісно, що ми не виключаємо потужні масовані атаки від ворога, оскільки зараз ми бачимо, що у противника певна така перерва. Він вивчає нашу обстановку, де саме розташована ППО, використовує складки рельєфу, місцевості, русла річок, де він може пересуватися непоміченим для наших сил. Ми готові відбивати (атаки – 24 Канал), перезаряджаємося, переміщуємося,

– наголосив Євлаш.

Росія може готуватися до ударів "Калібрами"