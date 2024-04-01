Про те, що ворог може готуватися до ударів "Калібрами", днями заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов. Він пояснив, що під час останніх атак окупанти використали чимало ракет типу Х-101/Х-555, тому, цілком ймовірно, росіяни можуть використовувати інший тип зброї.

До теми Є багато нюансів: чи вдасться росіянам модернізувати ракету Х-101

Скільки "Калібрів" є у ворога

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький у листопаді 2023 року повідомляв, що Росія може мати у запасі близько 165 крилатих ракет морського базування "Калібр". У ЗМІ також зауважили, що ворог має змогу виготовляти нові ракети. За різною інформацією окупанти мають спроможності виробляти від 20 до 35 ракет типу "Калібр" на місяць. Тобто за цей час Росія могла виготовити від 80 до 120 одиниць.

Враховуючи, що протягом 4 місяців окупанти майже не використовували крилаті ракети типу "Калібр" для ударів по території України, то ворог міг накопичити від 245 до 285 таких ракет.

Водночас журналісти Defence Express наголосили, що у ворога вичерпуються ракети типу Х-101/555/55. У ЗМІ заявляють, що у листопаді минулого року окупанти також мали близько 160 таких крилатих ракет. Лише в період з 21 по 31 березня 2024 року, згідно зі звітами Повітряних сил, росіяни вже запустили 133 ракети типу Х-101/555/55.

На цьому тлі логічною виглядає оцінка, що в міру вичерпання наявного запасу крилатих ракет повітряного базування росіяни можуть "розпакувати" запас "Калібрів". Але водночас, і на ті ж самі Х-101 росіяни й далі можуть покладатись для виконання ударів по нашій критичній інфраструктурі,

– додали журналісти.

Від липня 2023 року Росія майже не застосовувала "Калібри"