Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів в ефірі телемарафону, що Росія залишає свій стратегічний запас для надзвичайних випадків.
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Що кажуть Повітряні сили ЗСУ про загрозу ворожих атак
Звісно, що ми очікуємо і готові до масованих атак. Ворог, як ми бачимо, та показують останні тенденції, може використовувати до 100 повітряних цілей різного типу, які рухаються з різною швидкістю на різній висоті. Це як крилаті ракети, так і балістичні, керовані авіаційні ракети та "Шахеди", які противник останнім часом випускав досить масованими групами й протягом всієї ночі вони могли кружляти Україною, досягаючи чи не досягаючи певних цілей,
– розповів речник.
За його словами, окупанти накопчують ракети та надалі будуть атакувати нашу стратегічну, критичну інфраструктуру.
Попри це, Україна також:
- вивчає тактику застосування як ворожих "Шахедів", так і ракет;
- вживає всіх необхідних заходів, щоб маневрувати засобами та силами, які в нас є, та завдавати ефективного ураження всім повітряним цілям.
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Росія підготувала "Калібри": основне
- Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що російські загарбники завантажили 50 ракет "Калібр" на ракетоносії.
- Їх окупанти тримають в базах, адже активно діяти у Чорному морі вже не можуть. Адже Росія тепер контролює тільки частину моря.
- За даними Наталі Гуменюк, загальна кількість ракетоносіїв росіян становить 9 одиниць, "включно з надводними та підводними кораблями".