Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів в ефірі телемарафону, що Росія залишає свій стратегічний запас для надзвичайних випадків.

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Що кажуть Повітряні сили ЗСУ про загрозу ворожих атак

Звісно, що ми очікуємо і готові до масованих атак. Ворог, як ми бачимо, та показують останні тенденції, може використовувати до 100 повітряних цілей різного типу, які рухаються з різною швидкістю на різній висоті. Це як крилаті ракети, так і балістичні, керовані авіаційні ракети та "Шахеди", які противник останнім часом випускав досить масованими групами й протягом всієї ночі вони могли кружляти Україною, досягаючи чи не досягаючи певних цілей,

– розповів речник.

За його словами, окупанти накопчують ракети та надалі будуть атакувати нашу стратегічну, критичну інфраструктуру.

Попри це, Україна також:

вивчає тактику застосування як ворожих "Шахедів", так і ракет;

вживає всіх необхідних заходів, щоб маневрувати засобами та силами, які в нас є, та завдавати ефективного ураження всім повітряним цілям.

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