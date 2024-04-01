Пауза в атаках дозволила ворогу накопичити ресурси. Про це в етері телемарафону розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

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Росія має вдосталь спроможностей

Як розповів очільник ГУР МО, розвідка постійно відстежує темпи виробництва на накопичення ресурсів у країні-агресорці. Зокрема, достеменно відомо про те, скільки у ворога ракет.

Те, що вони понад рік не завдавали ударів по енергетиці, дозволило певним чином їм накопичити певну кількість озброєння. На жаль, у ворога є зараз сили, щоб продовжувати свою роботу,

– стверджує Буданов.

За його словами, саме темпи виробництва ракет у Росії не зазнають жодних змін. Він наголосив на тому, що російські загарбники продовжують регулярно поповнювати свій арсенал.

"Ми з вами говоримо про ракети оперативно-тактичного рівня. Там цифри зовсім інші, там не 100 ракет виробляться щомісяця, але цифра значна", – зауважив глава розвідки.

Зауважимо, що останні дні ворог постійно влаштовує ракетні обстріли території України. Він використовує ракети класу "Х", а також балістику разом з "Шахедами".

Водночас мета ворога залишається незмінною: дестабілізація ситуації в українському суспільстві, повне знищення стратегічної, критичної інфраструктури.

Найближчим часом ворог може атакувати "Калібрами"

За словами Буданова, увесь цей період часу окупанти старанно накопичували запаси "Калібрів". Розвідник наголосив, що ці ракети наразі абсолютно готові до застосування. Якщо раніше ворог не запускав "Калібри", то робив це через те, що вони менш ефективні, ніж ракети Х-101.

Він розповів, що Росія раніше ухвалила нормативне рішення, яке передбачало поновлення запасів ракет флоту і доведення їх до певної кількості. Окупанти це завдання виконали.

Востаннє окупанти запускали "Калібри" під час масованої атаки 15 лютого. Тоді загарбники вдарили 26 ракетами, чотири з яких були "Калібри". Повітряні сили збили дві ракети цього типу.