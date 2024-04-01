Пауза в атаках позволила врагу накопить ресурсы. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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Россия имеет достаточно возможностей

Как рассказал глава ГУР МО, разведка постоянно отслеживает темпы производства на накопление ресурсов в стране-агрессоре. В частности, точно известно о том, сколько у врага ракет.

То, что они более года не наносили ударов по энергетике, позволило определенным образом им накопить определенное количество вооружения. К сожалению, у врага есть сейчас силы, чтобы продолжать свою работу,

– утверждает Буданов.

По его словам, именно темпы производства ракет в России не претерпят никаких изменений. Он отметил, что российские захватчики продолжают регулярно пополнять свой арсенал.

"Мы с вами говорим о ракетах оперативно-тактического уровня. Там цифры совсем другие, там не 100 ракет производятся ежемесячно, но цифра значительная", – отметил глава разведки.

Заметим, что последние дни враг постоянно устраивает ракетные обстрелы территории Украины. Он использует ракеты класса "Х", а также баллистику вместе с "Шахедами".

В то же время цель врага остается неизменной: дестабилизация ситуации в украинском обществе, полное уничтожение стратегической, критической инфраструктуры.

В ближайшее время враг может атаковать "Калибрами"

По словам Буданова, весь этот период времени оккупанты старательно накапливали запасы "Калибров". Разведчик отметил, что эти ракеты пока абсолютно готовы к применению. Если раньше враг не запускал "Калибры", то делал это из-за того, что они менее эффективны, чем ракеты Х-101.

Он рассказал, что Россия ранее приняла нормативное решение, которое предусматривало обновления запасов ракет флота и доведение их до определенного количества. Оккупанты эту задачу выполнили.

Последний раз оккупанты запускали "Калибры" во время массированной атаки 15 февраля. Тогда захватчики ударили 26 ракетами, четыре из которых были "Калибры". Воздушные силы сбили две ракеты этого типа.