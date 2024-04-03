Російські війська контролюють лише частину Чорного моря та шукають нові можливості для виведення кораблів. Про це розповіла спікерка Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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За її словами, у ворога залишаються ракетоносії із завантаженими ракетами – ці "Калібри" Росія може використати для нового масованого удару.

Попри те, що росіяни не можуть активно діяти в акваторії Чорного моря, але в базах у них все одно стоять уже завантажені "Калібрами" ракетоносії. Небезпека залишається високою. Завантажено 50 ракет, – наголосила Гуменюк.

Вона додала, що ймовірність удару залишається, навіть якщо ракетоносії заведені в пункт базування, а не перебувають на бойовому чергуванні або на пускових рубіжах.

Протягом останнього місяця ворог вдвічі виводив ракетоносії на бойове чергування – це відбувалось перед масованими ракетними атаками.

Гуменюк зауважила, що загальна кількість ракетоносіїв росіян становить 9 одиниць, "включно з надводними і підводними кораблями".

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