Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що також треба артилерійські снаряди та артилерія. Натомість бронетехніка може почекати.

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"Бронетехніка, танки – це теж завжди потрібно. Але, якби поставив зараз Захід питання – що нам треба швидше отримати – Taurus, ATACMS, Storm Shadow чи Abrams і Leopard, я б сказав, що нам передусім потрібно отримати Taurus, ATACMS та Storm Shadow", – наголосив Мусієнко.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень, танки та бронемашини можуть почекати до наступних постачань. Нині вкрай необхідні ракети Taurus та Storm Shadow, які мають дальність 450 кілометрів. Усе через те, що треба вдарити по Кримському мосту. Адже Росія будує суходолом залізничне сполучення з окупованими територіями України. Тому, мовляв, може стати пізно.

"У тому сенсі, що буде виведений з ладу міст, але в Росії буде можливість це робити залізничним сполученням, яке можна пошкодити на окремих ділянках. Дещо важче вивести з ладу, ніж у питанні мосту. Тому нам потрібні далекобійні ракети й дрони", – сказав Олександр Мусієнко.

Також українській армії нині потрібні американські винищувачі F-16 з ракетами JASSM, які мають дальність 450 – 500 кілометрів. Це треба для того, аби покращити українські можливості у протиповітряній обороні. А також – підвищити спроможність завдавати ударів по наземних об'єктах російської окупаційної армії, які поки що не можуть вражати ЗСУ. Усе через те, що ракети Storm Shadow/SCALP EG, які є в українських військових, не покривають таку дальність.

Лише фортифікацій недостатньо

Нині стадія війни, коли мовиться про накопичення сил. Країна-агресорка поступово доукомплектовує свої втрати та збільшує угруповання військ. До слова, сили ворога зросли приблизно на 25 тисяч у порівнянні з кінцем 2023-го року.

"Це означає, що ворог поступово підвозить і тих, кого вони вже готують і розглядають з прицілом на ведення наступальних дій у травні – червні", – додав керівник Центру військово-правових досліджень.

Нині треба діяти так, аби максимально перебивати російську логістику. Для цього потрібні максимальні засоби ураження.

Аби підготуватися до ворожого наступу, недостатньо мати лише оборонні споруди. Це, безумовно, необхідно. Однак, якщо Росія матиме повну перевагу у повітрі вздовж лінії бойового зіткнення, то фортифікації під серйозним ризиком. Адже їх можуть зруйнувати КАБи.

Потрібні не лише оборонні споруди й зустріч ворога, коли він вже прийде, потрібно не дати ворогові реалізувати задум і плани щодо того, щоб розгорнути свої можливості для ведення наступальних дій,

– наголосив Мусієнко.

Саме тому українській армії передусім потрібна далекобійна зброя, літаки, у максимальній кількості дрони та засоби РЕБ. А також – артилерійські снаряди та артилерія.

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