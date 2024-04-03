Российские войска контролируют только часть Черного моря и ищут новые возможности для вывода кораблей. Об этом рассказала спикер Оперативного командования “Юг” Наталья Гуменюк.
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По ее словам, у врага остаются ракетоносители с загруженными ракетами – эти "Калибры" Россия может использовать для нового массированного удара.
Несмотря на то, что россияне не могут активно действовать в акватории Черного моря, но в базах у них все равно стоят уже загруженные "Калибрами" ракетоносители. Опасность остается высокой. Загружено 50 ракет, – подчеркнула Гуменюк.
Она добавила, что вероятность удара остается, даже если ракетоносители заведены в пункт базирования, а не находятся на боевом дежурстве или на пусковых рубежах.
В течение последнего месяца враг вдвое выводил ракетоносители на боевое дежурство – это происходило перед массированными ракетными атаками.
Гуменюк отметила, что общее количество ракетоносителей россиян составляет 9 единиц, "включая надводные и подводные корабли".
Массированные обстрелы Украины: что известно
- Представитель ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, что Россия имеет примерно 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью полета более 350 километров. В украинской разведке прогнозируют, что россияне смогут провести еще несколько массированных атак, а дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и "Шахедов".
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты старательно накапливали запасы ракет "Калибр". Он отметил, что эти ракеты сейчас абсолютно готовы к применению. Если раньше враг не запускал "Калибры", то делал это из-за того, что они менее эффективны, чем ракеты Х-101. В ближайшее время россияне могут применить "Калибры", потому что запасы ракет Х-101 значительно сократились.
- Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что "Калибры" являются достаточно точными, а также имеют высокую дальность, способную покрывать почти всю территорию Украины. В то же время подразделения нашей ПВО неоднократно сбивали "Калибры" и нередко делали это на 100%. Однако для отражения массированной атаки требуется большое количество средств ПВО.