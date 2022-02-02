Россия может "легализовать" свое военное присутствие в Украине, – Чалый

Сценарий полномасштабного наступления России на Украину становится все менее реалистичным. Минские договоренности Кремлю тоже протолкнуть не удается. Скорее всего, Москва может "легализовать" свое военное присутствие в Украине.

Такое мнение экс-посол Украины в США Валерий Чалый высказал в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он подчеркнул, что такой сценарий Россия использует, если "Минск" окончательно провалится.

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Сценарий относительно "легализации"

По словам Чалого, этот сценарий России предполагает сочетание гибридной атаки на Украину со всех сторон. Речь идет и о кибератаках, и о террористических актах. Возможны и сообщения о заминировании крупных инфраструктур, которые тоже будут создавать панику в Украине – этого и хочет Москва.

Речь идет о дестабилизации, напряжении вокруг Украины, постоянном присутствии в Беларуси и локальной операции в ОРДЛО. Если Минск провалится, Россия может пойти на "легализацию" своего военного присутствия в Украине. Валерий Чалый Экс-посол Украины в США

Что изменится

Чалый заверил, что при применении этого сценария меняется "картинка".

"С одной стороны – влияние остается, но России придется полностью отказаться от позиции, которую она еще пытается держать – "нас там нет". Это уже точно разрушит все. Это будет Россия, которая временно оккупировала не только Крым, но и часть Востока Украины", – заметил Чалый.

Он подчеркнул, что подобная история также будет "не на один год".

Они держат такой сценарий в уме. Если проиграют все остальные – они придут к этому. К нему нужно готовиться уже сейчас. Он, к сожалению, также предполагает локальное применение вооруженных сил России,

– объяснил экс-посол Украины.

Зачем это России

Чалый считает, что Кремль хочет показать России, что они "победили великий Запад".

"Есть ответ США и НАТО на российский ультиматум. "Хотелки" не удовлетворили. Надо показать какое-то достижение", – сказал экс-посол Украины в США.

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