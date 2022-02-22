Россия может легализовать свои войска на Донбассе, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу признания Россией боевиков на Донбассе. Глава государства подчеркнул, что Россия таким образом легализирует свои войска.
Глава государства подчеркнул, что войска страны-агрессора находятся на Донбассе еще с 2014 года. Однако, признанием боевиков Кремль хочет легализовать свой контингент на оккупированной территории Украины.
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Владимир Зеленский заявил, что Россия делает все, чтобы легализовать своих военных. Однако для этого Кремль может прибегнуть еще к другим действиям.
Сегодняшними и возможными завтрашними действиями Россия легализует свои войска, фактически находившиеся в оккупированных районах Донбасса с 2014 года,
– подчеркнул Зеленский
Президент подчеркнул, что Украина хочет мира, однако наше государство является последовательным в своих действиях.
Зеленский о легализации Россией войск: смотрите видео