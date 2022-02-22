Россия может легализовать свои войска на Донбассе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу признания Россией боевиков на Донбассе. Глава государства подчеркнул, что Россия таким образом легализирует свои войска.

Глава государства подчеркнул, что войска страны-агрессора находятся на Донбассе еще с 2014 года. Однако, признанием боевиков Кремль хочет легализовать свой контингент на оккупированной территории Украины.

Заметьте Украина квалифицирует действия России как нарушение суверенитета, – Зеленский

Российские войска в Украине уже 8 лет

Владимир Зеленский заявил, что Россия делает все, чтобы легализовать своих военных. Однако для этого Кремль может прибегнуть еще к другим действиям.

Сегодняшними и возможными завтрашними действиями Россия легализует свои войска, фактически находившиеся в оккупированных районах Донбасса с 2014 года,

– подчеркнул Зеленский

Президент подчеркнул, что Украина хочет мира, однако наше государство является последовательным в своих действиях.

Зеленский о легализации Россией войск: смотрите видео

