НАТО должна быть готова к вторжению России в страны Балтии, – минобороны Литвы

НАТО должна быть готова к тому, что Россия предпримет попытку вторжения в страны Балтии. Североатлантический альянс должен наращивать оборонную мощь.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он считает, что Россия представляет "прямую и долгосрочную угрозу" для стран Балтии.

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"НАТО должно быть готово к быстрому реагированию в случае угрозы", – заявил литовский министр.

Реальность военной угрозы

Анушаускас напомнил, что Литва граничит с Калининградской областью и Беларусью, и что "война России против Украины подтверждает реальность военной угрозы".

Министр заявил, что агрессивная риторика Кремля и его пропаганды, "интенсивная милитаризация Калининградской области, а также фактор Белоруссии, полностью интегрированной в российскую военную систему, представляют реальную угрозу для Литвы и региона в целом".

По его словам, в связи с этим наращивание оборонного и сдерживающего потенциала НАТО приобретает первостепенное значение.

Что этому предшествовало

Ранее сообщалось, что Беларусь направила четыре колонны с военной техникой к границе с Литвой. Речь шла о не менее 70 единицах техники.

В Минобороны страны оперативно отреагировали и заверили, что мониторят ситуацию постоянно и угрозы нет. Также там призвали осторожно относиться к информации из "анонимных источников".

Литва – страна-член НАТО. В феврале глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что НАТО в случае необходимости будет защищать страны Балтии. Приверженность США 5 статьи Североатлантического союза непреклонна.