Россия хочет ""вырезать"" украинскую атомную энергетику: Гончар раскрыл опасный план Кремля

Россия может готовить для Украины новый опасный сценарий на осень и зиму. На этот раз речь идет не просто о массированных ударах по энергетике, а о более коварном плане.

Об этом в эксклюзивном интервью на 24 Канале рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар. По его словам, Россия может попытаться одновременно ослабить украинскую энергосистему и нарушить ее связь с европейской сетью, создав проблемы для работы атомных электростанций.

Россия может попытаться изолировать Украину от Европы

По словам Гончара, российские удары по украинской энергетике постепенно меняют тактику. Если раньше оккупанты преимущественно пытались уничтожать большие объекты генерации и ключевые подстанции, то теперь могут действовать более комплексно.

Этой осенью и зимой Россия может попытаться охватить ударами значительно большую часть украинской энергосистемы. В частности, подстанции, обеспечивающие связь украинской энергосистемы с европейской.

Украина синхронизирована с европейской энергосистемой, а потоки электроэнергии проходят через Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. Именно поэтому такие объекты могут представлять для России особый интерес.

Они будут пытаться изолировать нас от европейской энергосистемы, частью которой мы являемся с 2022 года, путем поражения соответствующих подстанций,

– пояснил Гончар.

Однако он подчеркнул: импорт электроэнергии из Европы важен для Украины, но сам по себе не является единственным фактором стабильности системы.

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Ядерная энергетика может стать отдельной целью

Самым опасным сценарием Гончар называет возможные удары по инфраструктуре, обеспечивающей работу украинских атомных электростанций.

Россия может попытаться "вырезать" из украинского энергобаланса атомную генерацию. Механизм заключается не обязательно в прямом ударе по самой АЭС. Речь идет о поражении подстанций и линий электропередачи, через которые станция связана с энергосистемой.

Если из-за повреждения сети исчезает необходимая нагрузка или возможность передавать выработанную электроэнергию, это может создать проблемы для работы энергоблоков.

Украинский МИД уже сообщалоо российских ударах по подстанциям, критически важным для внешнего электропитания АЭС.

Напомним, что в октябре 2025 года из-за повреждения таких объектов Южноукраинская и Хмельницкая АЭС теряли доступ к одной из внешних линий, а Ровенская АЭС временно снижала мощность двух блоков.

Что будет, если России удастся реализовать такой сценарий?

По оценке Гончара, риск заключается в возможном одновременном возникновении дефицита электроэнергии внутри страны и ограничении возможностей компенсировать его импортом.

Атомная генерация имеет критически важное значение для украинского энергобаланса. Поэтому масштабное повреждение сетей, обеспечивающих ее работу, может иметь гораздо более серьезные последствия, чем обычное локальное отключение.

Если эти три АЭС, согласно их замыслу, удастся изолировать от энергосистемы, то, по их оценкам, возникнет огромный дефицит, который в случае дополнительной изоляции от европейской энергосистемы будет носить критический характер,

– отметил Гончар.

В то же время эксперт подчеркивает, что это всего лишь возможный сценарий, который он приписывает российским расчетам, а не прогноз неизбежного коллапса украинской энергосистемы.