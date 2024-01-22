Когда Москва может напасть на балтийские страны неизвестно, но Литва использует это время для подготовки. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает корреспондент 24 канала в Брюсселе София Назаренко.

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Времени на подготовку очень мало

По его словам, строительство оборонных линий в восточноевропейских странах – своеобразное политическое послание. Литовский министр не исключает, что Россия может не остановиться на Украине и следующей жертвой агрессии станет именно его страна. Он выразил надежду, что это станет достаточным сигналом для партнеров в Европе, НАТО. Министр призвал относиться к этому серьезно.

Если вы прислушаетесь, то за последний месяц мы получили сообщения из Литвы, Латвии, Эстонии, Норвегии, Швеции, Польши – каждая страна говорит о том, что у нас очень мало времени на подготовку.

– сказал Ландсбергис.

По его словам, то, когда Россия попытается напасть на другую страну, зависит он от успеха украинской армии. Сейчас Литва использует время для подготовки к возможной конфронтации, которое наше государство выиграет своей кровью и всем, что имеет.

И сколько времени они могут выиграть – мы не знаем. Мы надеемся, что все, что мы делаем здесь, поможет им победить. Но если они не смогут, тогда мы должны спросить себя, эффективно ли мы использовали время, которое выиграли?

– заявил министр.

Литва уже увеличила оборонные расходы до уровня 2,77% ВВП, но планируют на этом не останавливаться. Ландсбергис поддерживает идею реформирования Европейского фонда мира, поскольку "дебаты о новом транше заходят в тупик". Он отметил необходимость решения, которое дало бы возможность странам, как Литва, участвовать в совместной закупке оборудования для Украины.

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