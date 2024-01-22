Коли саме Москва може напасти на балтійські країни невідомо, але Литва використовує цей час для підготовки. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі Софія Назаренко.

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Часу на підготовку дуже мало

За його словами, будівництво оборонних ліній в східноєвропейських країнах – своєрідне політичне послання. Литовський міністр не відкидає, що Росія може не зупинитися на Україні й наступною жертвою агресії стане саме його країна. Він висловив сподівання, що це стане достатнім сигналом для партнерів в Європі, в НАТО. Міністр закликав ставитись до цього серйозно.

Якщо ви прислухаєтесь, то за останній місяць ми отримали повідомлення з Литви, Латвії, Естонії, Норвегії, Швеції, Польщі – кожна країна говорить про те, що у нас дуже мало часу на підготовку,

– сказав Ландсберґіс.

За його словами, те, коли Росія спробує напасти на іншу країну, залежить він успіху української армії. Зараз Литва використовує час на підготовку до можливої конфронтації, який наша держава виграє своєю кров'ю та всім, що має.

І скільки часу вони можуть виграти – ми не знаємо. Ми сподіваємося, що все, що ми тут робимо, допоможе їм перемогти. Але якщо вони не зможуть, тоді ми повинні запитати себе, чи ефективно ми використали час, який виграли?,

– заявив міністр.

Литва вже збільшила оборонні витрати до рівня 2,77% від ВВП, але планують на цьому не зупинятися. Ландсберґіс підтримує ідею реформування Європейського фонду миру, оскільки “дебати про новий транш заходять в глухий кут”. Він наголосив на необхідності рішення, яке б дало можливість країнам, як Литва, брати участь у спільній закупівлі обладнання для України.

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