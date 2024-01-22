Президент Литви також наголосив, що треба негайно сприяти розвитку військових можливостей Європи не лише через закупівлі, а й через іншу співпрацю.

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Європа повинна взяти на себе активнішу роль, коли іншим союзникам бракує або політичної волі, або здатності постачати необхідне військове обладнання. І в Європі відбуваються дуже значні військові зміни, які в першу чергу пов'язані зі зміцненням оборонної промисловості,

– заявив Науседа під час спілкування з журналістами.

Він також додав, що не можна витрачати час на "зміцнення можливостей як у Литві, так і в масштабах усього ЄС", а необхідно посилювати підтримку України. Науседа погоджується зі словами президента Польщі Анджея Дуди, який нещодавно заявив, що не всі країни Європи відчувають небезпеку Росії. До прикладу він навів Іспанію та Португалію, для яких Путін об'єктивно не становить загрози, адже знаходиться за тисячі кілометрів.

Окрім того, Науседа наголосив, що допомога Україні дійсно надається швидше, ніж раніше, втім – її погодження затягується на кілька місяців, що суттєво впливає на ситуацію на фронті.

"На жаль, буває так, що від оголошення рішення до його реалізації проходить кілька місяців, років. Сьогодні в України немає такої розкоші – чекати необхідне обладнання кілька місяців", – підкреслив президент Литви.

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