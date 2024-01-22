Президент Литви також наголосив, що треба негайно сприяти розвитку військових можливостей Європи не лише через закупівлі, а й через іншу співпрацю.
Важливо Оборонна зона від Росії та Білорусі: країни Балтії підписали у Ризі історичну угоду
Європа повинна взяти на себе активнішу роль, коли іншим союзникам бракує або політичної волі, або здатності постачати необхідне військове обладнання. І в Європі відбуваються дуже значні військові зміни, які в першу чергу пов'язані зі зміцненням оборонної промисловості,
– заявив Науседа під час спілкування з журналістами.
Він також додав, що не можна витрачати час на "зміцнення можливостей як у Литві, так і в масштабах усього ЄС", а необхідно посилювати підтримку України. Науседа погоджується зі словами президента Польщі Анджея Дуди, який нещодавно заявив, що не всі країни Європи відчувають небезпеку Росії. До прикладу він навів Іспанію та Португалію, для яких Путін об'єктивно не становить загрози, адже знаходиться за тисячі кілометрів.
Окрім того, Науседа наголосив, що допомога Україні дійсно надається швидше, ніж раніше, втім – її погодження затягується на кілька місяців, що суттєво впливає на ситуацію на фронті.
"На жаль, буває так, що від оголошення рішення до його реалізації проходить кілька місяців, років. Сьогодні в України немає такої розкоші – чекати необхідне обладнання кілька місяців", – підкреслив президент Литви.
Як Литва підтримує Україну
- Володимир Зеленський 10 січня був з офіційним візитом у Литві, де зустрівся з Науседою. За результатами переговорів президенти домовилися про спільне виробництво, зокрема засобів боротьби з дронами. Зеленський також додав, що "таких контрактів і договорів буде багато", над цим уже працюють.
- У листопаді 2023 року в Україну прибули пускові установки для ЗРК NASAMS від Литви. Окрім того, на потреби ЗСУ також передали транспортні засоби, необхідні екіпажам ЗРК, та додаткове обладнання для систем запуску ракет NASAMS і центрів управління вогнем.
- Політологи пояснюють, що Литва та інші країни Балтії потужно підтримують Україну, оскільки на собі відчувають елементи гібридної агресії Росії. "Це питання не лише виділення нашій державі коштів як військової підтримки, але й відбувається інтенсифікація по лінії військово-промислового комплексу – по виробництву дронів, устаткування РЕБ, кібербезпеці, бронетехніці тощо", – заявив політолог.