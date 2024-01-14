Водночас постійну допомогу, зокрема фінансову, українцям надають країни Балтії, лідери яких усвідомлюють, що перебувають в одному "човні" з Україною. Таку думку висловив 24 Каналу політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, який підкреслив, що Латвія, Литва та Естонія можуть стати наступними, на кого нападе Росія.

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Відчувають елементи гібридної агресії

Російські пропагандистські медіа постійно атакують країни Балтії під приводом нібито "захисту" російськомовного населення, яке проживає в цих державах.

Латвія, Литва та Естонія відчувають на собі елементи тієї гібридної агресії, яка була спрямована на нашу країну перед початком повномасштабного вторгнення Росії,

– наголосив політолог.

Також країни Балтії мають декілька десятків років досвіду окупації кремлівським режимом, і вони точно не хочуть знову бути захопленими Росією, тому що цінують власну незалежність і свободу.

Саме тому ці країни зараз посилюють співпрацю з Україною. Це питання не лише виділення нашій державі коштів як військової підтримки, але й відбувається інтенсифікація по лінії військово-промислового комплексу – по виробництву дронів, устаткування РЕБ, кібербезпеці, бронетехніці тощо,

– зауважив Чаленко.

Зверніть увагу! 12 січня Україна та Велика Британія підписали безпекову угоду на 10 років. Як зазначив глава Міноборони України Рустем Умєров, Київ проводить перемовинами з країнами G7 щодо можливого ухвалення подібних договорів. Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що йдеться про 30 країн, які підтримали декларацію лідерів G7, озвучену на саміті НАТО у Вільнюсі.

Країни Балтії та Україна доповнюють одне одного у ситуації, коли необхідно дати гідну відсіч спільному ворогу. Тому у країн, які розташовані на східному фланзі НАТО, є питання – і в Польщі, і в Фінляндії, і в скандинавських країнах, які також посилюють підтримку України.

"Вони теж усвідомлюють для себе ризики безпосередньо від Кремля. Чим швидше таке усвідомлення приходить до наших партнерів, тим активніше вони діють у напрямі підтримки Києва", – зазначив Ігор Чаленко.

Як країни Балтії допомагають Україні