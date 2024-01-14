В то же время постоянную помощь, в том числе финансовую, украинцам оказывают страны Балтии, лидеры которых осознают, что находятся в одной "лодке" с Украиной. Такое мнение выразил 24 Каналу политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, подчеркнувший, что Латвия, Литва и Эстония могут стать следующими, на кого нападет Россия.
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Испытывают элементы гибридной агрессии
Российские пропагандистские медиа постоянно атакуют страны Балтии под предлогом якобы "защиты" проживающего в этих государствах русскоязычного населения.
Латвия, Литва и Эстония испытывают на себе элементы той гибридной агрессии, которая была направлена на нашу страну перед началом полномасштабного вторжения России,
– подчеркнул политолог.
Также у стран Балтии есть несколько десятков лет опыта оккупации кремлевским режимом, и они точно не хотят снова біть захваченными Россией, потому что ценят собственную независимость и свободу.
Именно поэтому эти страны сейчас усиливают сотрудничество с Украиной. Это вопрос не только выделения нашему государству средств как военной поддержки, но и происходит интенсификация по линии военно-промышленного комплекса – по производству дронов, оборудования РЭБ, кибербезопасности, бронетехнике и т.д.
– заметил Чаленко.
Страны Балтии и Украина дополняют друг друга в ситуации, когда необходимо дать достойный отпор общему врагу. Поэтому у стран, находящихся на восточном фланге НАТО, есть вопросы – и в Польше, и в Финляндии, и в скандинавских странах, где также усиливается поддержка Украины.
"Они тоже осознают для себя риски напрямую от Кремля. Чем быстрее такое осознание приходит к нашим партнерам, тем активнее они действуют в направлении поддержки Киева", – отметил Игорь Чаленко.
Как страны Балтии помогают Украине
- Президент Литвы Гитанас Нуседа заявил, что его страна в ближайшее время предоставит Киеву новый пакет помощи в размере 200 миллионов евро. Также Украина и Литва откроют совместные производства, в том числе средств антидроновой борьбы.
- Также финансовую поддержку нашей стране предоставит Эстония. Речь идет о долгосрочном вкладе Таллинна с начала войны России против Украины и до 2027 года. Он будет составлять 1,2 миллиарда евро. По словам президента страны Алара Кариса, Эстония уже передала нашему государству помощь в 85 миллиардов евро.
- Кроме того, Латвия пообещала предоставить Украине новый пакет военной помощи, в который войдут: гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие, ракеты, гранаты, вертолеты, дроны, средства связи и т.д. В то же время Рига, которая будет вести коалицию дронов в рамках формата "Рамштайн", производит дешевые БПЛА, крайне необходимые ВСУ.