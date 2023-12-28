Мартин Вайнен уходит в отставку 1 января 2024 года. Однако в интервью De Telegraaf он высказал убеждение, что Нидерланды должны готовиться к войне с Россией.

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Топ-генерал призвал Нидерланды готовиться к войне

По его словам, Гаага должна следовать примеру Швеции, Финляндии и стран Балтии. Они ведь граничат с Россией или расположены близко к ней, поэтому лучше подготовлены к началу войны.

Нидерланды должны понять, что все общество должно быть готово к тому, что что-то пойдет не так. Мы не должны думать, что наша безопасность гарантирована только потому, что находимся в 1500 километрах от них,

– сказал он.

Он добавил, что у гражданского населения должны быть запасы пищи и питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций.

Как Нидерланды могут нарастить силы

Топ-генерал предупредил, что Россия продолжает становиться сильнее, поэтому сильная армия необходима как сдерживающий фактор. Он подчеркнул, что это единственный язык, который понимает Россия.

Он подчеркнул, что Нидерланды должны устранить дефицит кадров в войсках. Также Вайнен сказал, что многого ожидает от инициативы в виде одного года добровольной службы для молодежи, которая была введена после аналогичной программы в Швеции.

Топ-генерал надеется привлекать две-три тысячи молодых людей каждый год, треть из которых, вероятно, выберут карьеру в армии, треть станет резервистами.