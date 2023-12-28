Мартін Вайнен йде у відставку 1 січня 2024 року. Однак в інтерв'ю De Telegraaf він висловив переконання, що Нідерланди повинні готуватися до війни з Росією.

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Топгенерал закликав Нідерланди готуватися до війни

За його словами, Гаага повинна слідувати прикладу Швеції, Фінляндії та країнам Балтії. Адже вони межують з Росією або розміщені близько до неї, тому краще підготовлені до початку війни.

Нідерланди мають зрозуміти, що все суспільство має бути готовим до того, що щось піде не так. Ми не повинні думати, що наша безпека гарантована лише тому, що знаходимося за 1500 кілометрів від них,

– сказав він.

Він додав, що у цивільного населення мають бути запаси їжі та питної води на випадок надзвичайних ситуацій.

Як Нідерланди можуть наростити сили

Топгенерал попередив, що Росія продовжує ставати сильнішою, тому сильна армія необхідна як стримуючий фактор. Він підкреслив, що це єдина мова, які розуміє Росія.

Він наголосив, що Нідерланди повинні усунути дефіцит кадрів у військах. Також Вайнен сказав, що багато очікує від ініціативи у вигляді одного року добровільної служби для молоді, який був запроваджений після аналогічної програми у Швеції.

Топгенерал сподівається залучати дві-три тисячі молодих людей щороку, третина з яких, ймовірно, оберуть кар'єру в армії, а третина стане резервістами.